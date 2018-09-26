Треть государственных лесхозов остается без электронного учета древесины

Треть государственных лесхозов (27%), остается неподключенной к электронному учету древесины (ЭУД), в частности, речь идет о лесхозах в подчинении Министерства образования, Министерства обороны, а также коммунальных лесов и лесов облавтодоров, сообщил генеральный директор ГП "Лесохозяйственный инновационно-аналитический центр" Виктор Мельниченко.

"В 2010 году мы с нашими партнерами, компанией Latschbacher, начали разрабатывать систему электронного учета древесины, которая позволяет проследить процесс заготовки и реализации древесины. С 2012 года она внедрена на всех предприятиях Государственного агентства лесных ресурсов Украины. В целом система охватывает 73% государственных лесохозяйственных предприятий", - сказал он на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина".

В то же время В.Мельниченко подчеркнул, что правительственное постановление о создании "пилотного" проекта по внедрению системы электронного учета древесины второй год остается без рассмотрения, тогда как принятие его могло бы благоприятствовать подключению всех гослесхозов к системе.

По словам В.Мельниченко, внедренная в 2012 году система на сегодня дополнена новыми модулями и приложениями, которые позволяют общественности и правоохранительным органам получать информацию об учете древесины.

"После заготовки проводится маркировка древесины специальной пластиковой биркой со штрих-кодом, дальше идет ее перемещение и реализация. Год назад мы представили приложение "Полиция" созданное для отслеживания и проверки движения леса по дорогам общего пользования и сегодня мы представляем приложение "Сертификат", – сообщил в ходе пресс-конференции представитель разработчика системы ЭУД - австрийской компании Latschbacher GmbH Владимир Молочко.

По его словам, при выдаче сертификата происхождения лесоматериалов система автоматически проверяет наличие документов на легально приобретенный лес. Сам сертификат, позволяющий проследить всю цепочку поставок, передается системой ЭУД в таможенную систему Украины в электронном и зашифрованном виде.