Турчинов рассчитывает на выделение 210 миллиардов гривень на нацбезопасность в 2019

В 2019 году сектор безопасности и обороны Украины должен быть профинансирован более чем на 210 миллиардов гривень.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом секретарь СНБО Украины Александр Турчинов во время посещения Киевского бронетанкового завода.

"Я надеюсь, что бюджет следующего года будет принят своевременно. Более того, есть прогнозы, что Верховная Рада может его проголосовать уже в 20-х числах ноября", - отметил он.

По словам Турчинова, показатели проекта госбюджета-2019 года "вселяют оптимизм", ведь на сектор безопасности и обороны планируется выделить более 210 млрд грн, что составляет более 5% ВВП, как это предусмотрено Стратегией национальной безопасности и обороны.

Секретарь СНБО отметил, что после принятия госбюджета, через несколько недель будет рассмотрен государственный оборонный заказ.

Как сообщал УНИАН, 18 октября Верховная Рада приняла проект госбюджета на 2019 год в первом чтении.

Министр Кабинета министров Александр Саенко спрогнозировал, что парламент 22 ноября примет закон о госбюджете-2019.

14 ноября правительство утвердило поправки к проекту закона о госбюджете на 2019 год для его рассмотрения Верховной Радой во втором чтении.