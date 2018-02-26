Ухудшение погодных условий 27 февраля - 1 марта может сказаться на работе транспортной отрасли Украины - Мининфраструктуры

Вследствие влияния активных циклонов в Украине в ближайшие дни ожидаются сложные погодные условия, что может привести к осложнениям в работе транспортной отрасли Украины.

Согласно пресс-релизу Министерства инфраструктуры Украины, 27 февраля ночью в южной части страны, днем в Украине, кроме запада, порывы ветра 15-20 м/с, в Приазовье местами 25 м/с, метели, в Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской, Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской и Донецкой областях сильные снегопады, сильные метели, снежные заносы; на дорогах страны гололедица; минимальная температура ночью 15-22 мороза, в северо-западной половине местами 23-27 мороза.

На акватории Азовского моря и в портах ожидаются порывы ветра 25-28 м/с, высота волн 13-20 дм, быстрое обледенение судов; в западной половине акватории Черного моря - высота волн 30-40 дм, медленное обледенение судов.

28 февраля ожидается небольшое послабление осадков, явлений и морозов. 1 марта в южных, восточных и большинстве центральных областей порывы ветра 15-20 м/с, в Приазовье местами 25-27 м/с, метели, в Херсонской, Запорожской, Днепропетровской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Донецкой областях сильный, местами очень сильный снег, сильные метели, снежные заносы; на дорогах страны гололедица.

"Такие погодные условия могут привести к нарушению и прекращения движения транспорта на отдельных участках дорог, работы электрических сетей, коммунального хозяйства, строительной и морской отрасли в большинстве областей страны (кроме западных)", - говорится в сообщении.