Украина ежегодно теряет до 750 млн евро налогов через сомнительные схемы по предотвращению их уплаты - Spiegel

Украина ежегодно теряет до 750 млн евро налогов через сомнительные схемы по предотвращению их уплаты. Об этом сообщает издание Spiegel Online.

В сообщении отмечается, что по результатам исследования фракции Левых и скандинавских Зеленых в Европарламенте, результаты которого оказались в распоряжении немецкого издания, Украина ежегодно теряет до 750 млн евро налогов.

"Результаты исследования свидетельствуют, что в прошедшие три года (от 2015 до 2017) экспорт железной руды из Украины был как минимум на 20 процентов недооценен", - говорится в исследовании.

Отмечается, что не только железная руда, но и сталь, и продукты сельского хозяйства попадают под схемы.

Согласно исследованию, самым распространенным методом уклонения от уплаты налогов является установление так называемой трансфертной цены. Компании из страны с более высокими налогами, например Украина, продают свою продукцию в отделы той же компании, однако в странах с низким налогами по цене ниже рыночной. Таким образом, компания предоставляет меньшую сумму прибыли под налогообложение в Украине.

Авторы исследования считают результаты исследования особенно значимыми в связи с тем, что ЕС с 2014 года предоставил Украине финансовую помощь на 11 млрд евро.

"Это большая денежная помощь стране, чей годовой экономический оборот составляет 92 млрд евро", - считают исследователи.

Украина начала переговоры с Международным валютным фондом (МВФ) о новом соглашении, которое заменит текущую программу помощи объемом 17,5 млрд долларов.