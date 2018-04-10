Украина готова платить пенсии на оккупированном Донбассе через Красный Крест
Правительство Украины готово возобновить выплаты пенсий людям на оккупированных территориях Донбасса при условии, если этим будет заниматься Красный Крест. Об этом в интервью Deutsche Welle заявил глава Донецкой области Павел Жебривский. "Среди 3,3 миллиона пенсионеров - внутренне перемещенных лиц, которые зарегистрированы у нас - где-то 200-250 тысяч, по нашим данным, постоянно проживают на подконтрольной Украине территории. Другие - нет", - сообщил Жебривский. По его словам, те пенсионеры, которые проживают на неподконтрольной территории, обязаны один-два раза в полгода лично приходить в отделение "Ощадбанка" для прохождения идентификации, чтобы государство убедилось в том, что они живы и именно они получают эти средства. Многие пенсионеры жалуются, что это утомительно. "Если Красный Крест возьмет обязательство выплачивать на территории, временно оккупированной Россией, пенсии и будет видеть, кому платит, то украинское правительство, я думаю, не будет возражать. Пока что механизмов, как без идентификации производить выплаты, мы не смогли ни с донорами, ни с кем отработать", - отметил Жебривский. В свою очередь, в гуманитарной организации заявляют, что готовы быть посредниками в этом процессе, говорится в сюжете "Радио НВ". "Мы несколько раз обсуждали этот вопрос со сторонами конфликта, но о чем еще не договорились. Этот процесс еще продолжается. Как МККК мы готовы выступать нейтральным посредником, если стороны конфликта согласны. Если они официально нас попросят помочь в этом процессе, мы готовы участвовать", - сообщил представитель делегации Международного комитета Красного Креста в Украине Миладин Богетич. Однако он добавил, что практические механизмы реализации выплат пенсий на оккупированных территориях пока не разрабатывались.