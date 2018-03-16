Украина готова разорвать программу экономического сотрудничества с РФ – Гройсман

Кабинет министров Украины намерен разорвать программу экономического сотрудничества с Россией, которая была заложена в 2011 году, заявил премьер-министр Украина Владимир Гройсман.

"Мы работаем над тем, чтобы переориентировать нашу экономику от той привязки, которую постоянно нам навязывала Россия. Привязывала нас, фактически, как сырьевое дополнение к своей экономике. И уже после их агрессии наша промышленность начала переориентироваться", - сказал В.Гройсман в эфире телеканала "112.Украина" в пятницу.

Он отметил, что этот процесс достаточно сложный для страны.

"Я дал такое поручение, мы сейчас готовим решение правительства, я думаю, что в среду мы его уже примем – о разрыве программы экономического сотрудничества, которая была заложена в 2011 году", - добавил премьер.

Он подчеркнул, что Украина будет делать все возможное, чтобы страна-агрессор "платила высокую цену за агрессию в Украине".

В.Гройсман добавил, что Украина от таких решений будет выигрывать, в отличие от России.