Украина и ЕС находятся на финальной стадии подписания соглашения о помощи в EUR100 млн для Фонда энергоэффективности

Украина и Европейский Союз находятся на финальной стадии подписания соглашения о сотрудничестве по софинансированию Фонда энергоэффективности в объеме EUR100 млн, ведется подготовка к запуску работы Фонда, написал вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Зубко.

"Соглашение с ЕС о финансировании Фонда энергоэффективности планируем подписать в начале этого года. Украина и Евросоюз на финальной стадии подписания соглашения о сотрудничестве по софинансированию Фонда энергоэффективности", - написал Г.Зубко на своей странице в социальной сети Facebook.

Он отметил, что подписание соглашения открывает доступ к безвозвратной донорской помощи от ЕС в сумме EUR50 млн на финансирование мероприятий энергоэффективности, которые будут осуществляться организациями совладельцев многоквартирных домов по правилам Фонда энергоэффективности в 2018 году, а также позволяет дополнительно привлечь еще EUR50 млн в 2019 году.

"В конце года правительство утвердило устав Фонда энергоэффективности и механизм использования средств, предусмотренных в государственном бюджете 2018 года. Это позволяет начать процесс запуска и работы Фонда энергоэффективности", - написал он.

Вице-премьер отметил, что на финансирование мероприятий энергоэффективности, которые будут осуществляться в рамках Фонда энергоэффективности, в 2018 году в государственном бюджете предусмотрено финансирование в размере 1,6 млрд грн.

"Реперные точки для нашего дальнейшего сотрудничества с ЕС: кадровый отбор руководителей и членов наблюдательного совета Фонда энергоэффективности, создание необходимых IT-систем (реестров энергоаудиторов, сертификатов энергоэффективности, мониторинга результатов внедренных энергоэффективных мероприятий), а также публичной платформы по предоставлению услуг энергоаудита, что обеспечит прозрачность и открытость всех процедур в рамках работы Фонда", - написал Г.Зубко.