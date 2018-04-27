Украина и Израиль технически парафировали соглашение о ЗСТ

Украина и Израиль технически парафировали соглашение о зоне свободной торговли (ЗСТ), сообщила заместитель министра экономического развития и торговли – торговый представитель Украины Наталия Микольская.

"Это технический, но важный процедурный вопрос, который дает возможность проводить юридическую выверку текста соглашения для дальнейшего его перевода на три языка и подготовки соглашения к подписанию", - написала она в соцсети Facebook в пятницу.

Как уточнила Н.Микольская, до подписания соглашения стороны не имеют никаких юридических обязательств.

Как сообщалось, Украина и Израиль завершили переговоры относительно заключения соглашения о ЗСТ. При этом Израиль с момента вступления документа в силу отменяет ввозные пошлины на 80% промышленных товаров, а также для ряда товаров агропродукции – в рамках квот. Полностью ввозные пошлины на указанные в соглашении сельхозтовары будут отменены в ходе переходных периодов на три, пяти и семь лет. Для отдельной категории товаров предусмотрена частичная либерализация.

Украина открывает 70% рынка промышленных товаров для израильских производителей, а также отменяет пошлины на ряд сельскохозяйственной продукции сразу после вступления в действия соглашения, на некоторые – в течение трех-пяти лет.

В том числе Украина намерена снизить тарифы на некоторые сезонные овощи и фрукты из Израиля.