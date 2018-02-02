Украина и МВФ согласовывают вопрос цены на газ - Гройсман

Украина и представители Международного валютного фонда (МВФ) согласовывают цену на газ. Об этом сегодня на брифинге заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман. Гройсман заявил, что в МВФ поднимают вопрос о необходимости выровнять коммерческую цену газа и цену для населения. Вместе с тем, он отметил, что цена на газ до конца текущего отопительного сезона не изменится. "Цена на газ в этом отопительном сезоне изменена не будет. Я об этом сказал, я буду придерживаться своего слова. Действительно есть вопрос, и об этом заявил представитель МВФ в Украине, в том, чтобы выровнять коммерческую цену газа и цену для населения. Мы сейчас работаем с МВФ, мы имеем свое мнение, я с некоторыми вопросами не соглашаюсь - я считаю, что должно быть справедливое формирование цены в стране", - сказал он. Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко заявлял, что украинское правительство готово урегулировать вопрос цены на газ в рамках сотрудничества с Международным валютным фондом.

