Украина из-за морозов увеличила подъем газа из ПХГ почти вдвое
Морозная погода во второй декаде января 2018 года вынудила почти вдвое увеличить отбор природного газа из украинских подземных хранилищ (ПХГ), свидетельствуют данные ПАО "Укртрансгаз".
Если на протяжении 1-9 января среднесуточный подъем газа из хранилищ составлял 40,8 млн куб. м, то 10-13 января он возрос до 74,3 млн куб. м при стабильном импорте на протяжении текущего месяца на уровне 25,6 млн куб. м/сутки.
В декабре-2017 среднесуточный отбор газа из ПХГ составил 46 млн куб. м при импорте 30,8 млн куб. м/сутки.
В целом Украина с начала стартовавшего 24 октября отопительного сезона и по 13 января 2018 года снизила запасы природного газа в своих подземных хранилищах (ПХГ) на 17,4% (на 2 млрд 945,2 млн куб. м) – до 14 млрд 28,52 млн куб. м.
Отбор газа из хранилищ год назад - 13 января 2017 года - составил 55,09 млн куб. м при запасах 11 млрд 108,22 млн куб. м, два года назад – 93,52 млн куб. м (12 млрд 540,27 млн куб. м), три года назад – 64,53 млн куб. м (10 млрд 422,57 млн куб. м).
Таким образом, запасы газа в украинских ПХГ 13 января-2018 на 26,3%, 11,9% и 34,6% больше, чем на аналогичные даты 2017, 2016 и 2015 годов, соответственно.
Как сообщалось, в 2017 году суммарная закачка газа в хранилища превысила его отбор на 2,733 млрд куб. м, тогда как в 2016-м отбор превысил закачку на 2,002 млрд куб. м. Отбор по итогам 2017 года составил 6 млрд 415,13 млн куб. м, закачка – 9 млрд 147,86 млн куб. м.
"Укртрансгаз", 100% которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", эксплуатирует систему магистральных газопроводов и 12 подземных хранилищ газа страны общей емкостью 31 млрд куб. м.