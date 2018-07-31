Украина к 30 июля намолотила 22,4 млн тонн ранних зерновых и зернобобовых

Украина по состоянию на 30 июля намолотила 22,4 млн тонн ранних зерновых и зернобобовых с 7 млн га (70% прогноза по этим культурам) при урожайности 32,2 ц/га.

Согласно обнародованному в понедельник вечером сообщению Министерства аграрной политики и продовольствия Украины, в разрезе культур собрано: озимой пшеницы - 17 млн тонн с 4,9 млн га (76% прогноза) при урожайности 34,8 ц/га, яровой пшеницы – 54,4 тыс. тонн с 22,7 тыс. га (12%) при урожайности 23,9 ц/га, озимого ячменя - 3 млн тонн с 850,5 тыс. га (97%) при урожайности 34,9 ц/га, ярового ячменя – 1,6 млн тонн с 793 тыс. га (49%) при урожайности 20,8 ц/га, гороха – 590,5 тыс. тонн с 342,4 тыс. га (79%) при урожайности 17,2 ц/га.

Также собрано 86 тыс. тонн ржи с 36 тыс. га (24%) прогноза при урожайности 24,2 ц/га и 25,6 тыс. тонн овса с 14,3 тыс. га (7%) при урожайности 17,9 ц/га.

Кроме того намолочено 2,4млн тонн озимого рапса с 930 тыс. га (95%) при урожайности 25,9 ц/га и 21 тыс. тонн ярового рапса с 12 тыс. га (17%) при урожайности 17,3 ц/га.

Как сообщалось со ссылкой на Минагропрод, прогноз урожая зерновых в Украине на этот год остается на уровне 2017 года - в объеме "60 млн тонн+".

Урожай зерновых в Украине в 2017 году составил 61,3 млн тонн.