Украина может получить 8 млрд долларов в рамках новой программы МВФ – аналитик Atlantic Council

Новая программа от МВФ облегчит Украине доступ к финансированию в объеме $8 млрд и позволит удерживать достаточно стабильный курс гривни в 2019 году, заявил аналитик американского центра Atlantic Council Андерс Аслунд.

"Украина сейчас, вероятно, получит $2 млрд от МВФ, $2 млрд от ЕС и Всемирного банка, правительство Украины вероятно разместит еврооблигации еще на $2 млрд, также государственные компании, вероятно, разместят евробонды еще на $2 млрд, или больше", - сказал А.Аслунд в интервью "Голос Америки" в понедельник.

Аналитик отметил, что новая программа МВФ позволит нарастить валютные резервы центрального банка, объем которых сейчас составляет около $16,6 млрд, что является "абсолютным минимумом".

"Резервы вырастут до около $25 млрд. Это будет достаточным на следующий год для Украины, когда состоятся выборы", - отметил А.Аслунд.