Украина может применить меры против немецких компаний Volkswagen і Adidas за работу в оккупированном Крыму. Об этом в интервью Rheinische Post заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин. В частности, Климкин прокомментировал иск против Adidas и VW, которые работали в Крыму и обозначали его как территорию России. "В международных отношениях мы также полагаемся на последовательные решения мирового сообщества. Любая попытка обойти те или иные российские санкции, введенные в результате аннексии Крыма, должна быть наказуема законом", - отметил он. По его словам, Украина находится в процессе поиска юридических механизмов реагирования в отношении Adidas и VW. "Мы располагаем широким спектром правовых механизмов, которые можем использовать, и находимся в процессе поиска сбалансированного решения. Тем не менее, я пока не могу раскрыть детали, поскольку в этом отношении требуется определенная конфиденциальность", - добавил Климкин.

