Украина намерена договориться о новых программах финансирования инфраструктурных проектов на границе - Гройсман

Украина намерена договориться о новых программах финансирования инфраструктурных проектов на государственной границе, сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

"К сожалению, стороной программы было ГФС. ГФС не смогла организовать работу на выполнение, и фактически мы поняли, что реализовать эту программу будет практически невозможно. Новый руководитель ГФС Мирослав Продан старался спасти эту ситуацию, но учитывая процедуры это стало невозможно", - сказал В.Гройсман журналистам в ходе рабочей поездки в Сумскую область в четверг.

Премьер подчеркнул, что Украина старалась сохранить программу.

Он добавил, что возможна новая программа, о которой Украина будет говорить с европейскими партнерами.

"Мы все равно будем развивать, в том числе на двухсторонних взаимоотношениях, контрольно-пропускные пункты между странами", - указал В.Гройсман.

Как сообщалось, ранее в некоторых иностранных СМИ появилась информация о том, что ЕС закрывает проект модернизации пограничных контрольно-пропускных пунктов с Украиной. Речь шла о проекте по модернизации шести украинских КПП на восточной границе ЕС, стартовавшем в 2014 году.

После чего Государственная фискальная служба (ГФС) Украины опровергла появившуюся в иностранных СМИ информацию.

Позднее в ЕС официально подтвердили, что прекращает финансирование проектов по развитию более 10 КПП на западной границе Украины, часть средств украинская сторона будет вынуждена вернуть.