По состоянию на начало 2018 года Украина опустилась в рейтинге инновационных экономик мира (Global Innovation Index) с 42-го на 46-е место. Об этом на своей странице в Facebook написал глава Совета Национального банка Украины Богдан Данилишин. По его словам, наша страна также заняла не слишком высокие позиции в еще одном рейтинге "Готовность к будущему производству-2018". Так, из 100 участников рейтинга, Украина оказалась на 74 месте. "Перед началом Всемирного экономического форума в Давосе был опубликован рейтинг инновационных экономик мира - Innovation Index. По сравнению с 2017 годом, Украина опустилась в этом рейтинге с 42-го на сорок шестой место. А во время проведения Давосского форума был опубликован отчет "Готовность к будущему производства – 2018", в котором дана оценка готовности государств к новой индустриальной революции. ... В нем наша страна была рейтингуемых на 74-м месте из 100 участников", - сообщил Данилишин. Он также отметил, что еще один рейтинг, составленный Государственной фискальной службой, показал, что наиболее крупными плательщиками налогов в нашей стране являются предприятия "уклада времен второй промышленной революции", в частности энергетические, топливные, табачные, металлургические и химические. По мнению Данилишина, государству необходимо отходить от практики построения экономики на промпроизводстве, а стремиться осваивать инновационные технологии.

В Кабинете министров Украины не исключают, что рост украинской экономики в 2018 году может составить до 8%.

