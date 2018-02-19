Украина остается без рабочих рук - Bloomberg

Украина помогла залатать дыры на рынках труда от Праги до Варшавы, которые появились из-за возможности свободного передвижения по Европе для граждан восточноевропейских стран, а также из-за привлекательных зарплат в богатых странах Западной Европы, пишет Bloomberg.

Как отмечает издание, низкий уровень зарплат, конфликт с РФ, девальвация гривни и коррупция стали причинами для трудовой эмиграции украинцев. "Причины для украинских работников уехать очевидны. Дома они получают в среднем 7100 грн в месяц, что равно $265. В это время, в Польше им предлагают 3500 злотых или $1046", - отмечается в материале.

По данным Международной организации миграции, 12% украинцев нашли работу за границей или планируют это сделать, пишет издание.

Польша, Словакия и Чехия позволяют украинцам трудоустраиваться временно, на несколько месяцев. Украинцы получили возможность без виз путешествовать по всей Европе, и это открыло путь как для тех, кто хочет работать за границей легально и нелегально. Транспортные связи тоже улучшились.

При этом, отмечает издание, привлекательность эмиграции может сократиться. Потому что средние зарплаты чернорабочих в Украине и в Польше примерно одинаковы. Компании подсчитывают, что большинство работников в конечном итоге возвращаются домой.