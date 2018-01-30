Украина отчитается о выполнении рекомендаций FATF в 2019г

Украина отчитается о выполнении рекомендаций FATF (Financial Action Tax Force, Международной группы по противодействию отмывания денег) о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма на первом пленарном заседании организации в 2019 году, сообщается в отчете Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (Moneyval).

В документе эксперты проанализировали выполнение Украиной 40-ка рекомендаций FATF и дали советы по более эффективной их имплементации.

Отчет, в частности, содержит замечания к работе Единого государственного реестра юридических и физических лиц (ЕГР) относительно верификации содержащейся в нем информации о бенефициарных собственниках.

Как отметили эксперты, хотя ЕГР фиксирует всю базовую информацию и делает ее доступной для общественности он-лайн, регистратор не гарантирует точность и актуальность предоставленной ему информации.

"Закон предусматривает криминальную ответственность за подачу неправдивой или вводящей в заблуждение информации в ЕГР, однако существует только 1% преследуемых судебным порядком дел, касающихся таких нарушений", - констатируется в отчете.

В то же время эксперты указывают на то, что проблема возможных неточностей не рассматривается как существенная, так как подавляющее большинство частного сектора полагаются на реестр для проверки бенефицарного владельца клиентов.