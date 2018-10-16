Украина по-прежнему настаивает на европейских правилах в отношениях с РФ по газу

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин и вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович 15 октября в Люксембурге обсудили вопрос "что мы дальше будем делать с трехсторонними переговорами" по газу с Российской Федерацией.

"Наша позиция там очень четкая: нам нужны европейские правила, и только это является залогом и нашей энергетической безопасности, и Европейского Союза", – сказал П.Климкин журналистам на полях министерского заседания инициативы "Восточное партнерство", комментируя эту встречу.

Он не уточнил других деталей.

Как сообщалось, в середине июля возобновились трехсторонние газовые переговоры на уровне министров, на которых обсуждается перспектива транзита природного газа через Украину после 2019 года. В конце сентября прошел раунд переговоров на уровне экспертов, за которым должна последовать очередная встреча на уровне министров. Российская сторона в начале октября ожидала, что такие переговоры пройдут еще в этом месяце.