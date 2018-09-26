Украина поднялась на 15 позиций, заняв 134-е место в ежегодном Рейтинге экономических свобод, Об этом говорится в обзоре "Экономическая свобода в мире" на сайте составителя рейтинга Fraser Institute.

Рейтинг 2018 года возглавляют такие страны, ка Гонконг и Сингапур, которые находятся на первом и втором местах. В десятку также вошли Новая Зеландия, Швейцария, Ирландия, США, Грузия, Маврикий, Соединенное Королевство, Австралия и Канада.

Украина находится в группе экономически несвободных стран рядом с таким государствами, как Пакистан, Бенин, Мавритания и Гвинея.