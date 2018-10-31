Украина поднялась на пять позиций в рейтинге Doing Business

Украина поднялась на пять позиций в мировом рейтинге легкости ведения бизнеса Doing Business 2019 Всемирного банка (ВБ), и, как результат, заняла 71 место среди 190 стран. Об этом говорится в докладе Всемирного банка.

Президент Украины Петр Порошенко на странице в Facebook прокомментировал результаты рейтинга: "Украина поднялась еще на пять позиций в рейтинге Doing Business и заняла 71 место. На 41 пункт вырос наш показатель в номинации "международная торговля" и на 25 - в части выполнения контрактов", - отметил президент.

Он добавил, что наибольшего прогресса Украина добилась в категориях "налогообложение" с плюсом в 110 пунктов, "международная торговля" - плюс 70 ступенек, "защите инвесторов" - плюс 56 пунктов. В легкости "получения разрешений на строительство" Украина заняла 30 место в мире.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман, комментируя данные рейтинга Doing Business, отметил, что украинское правительство упрощает ведение бизнеса.

"В рейтинге легкости ведения бизнеса Dоing Business-2019 Украина поднялась на 5 позиций и заняла 71-е место. Этот рейтинг - один из основных, на которые ориентируются инвесторы. Мы продолжаем реализовывать реформы, упрощаем ведение бизнеса, ликвидируем лишние регуляции. Чтобы предприниматели могли легко и просто начать и вести свое дело в Украине", - написал он в Facebook.

Напомним, что год назад Украина заняла 76 место в рейтинге легкости ведения бизнеса Всемирного банка Doing Business, ранее наша страна была на 80-м месте. По материалам Зеркало недели. Украина