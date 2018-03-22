Украина понесла миллиардные убытки из-за военной агрессии России на востоке страны

Украина потеряла большую сумму денег от войны в Донбассе и аннексии Крыма.

Об этом заявил Андерс Аслунд, шведский дипломат, экономист, аналитик Atlantic Council, передает "Апостроф".

"Донбасс был источником 10% ВВП Украины, а Крым - 3,7%. Международный валютный фонд (МВФ) оценил ВВП Украины в докризисный 2013 год, на уровне $ 179 600 000 000. Таким образом, общая стоимость активов Крыма и Донбасса составила 13, 7% от $ 179 600 000 000, умноженное на четыре, или $ 98400000000 ", - сказал экономист.

Добавил, что именно поэтому иностранные инвесторы не спешат вклады средства в развитие Украины.