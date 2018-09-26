Украина потеряет 2,5-3% ВВП из-за "Северного потока-2"

Министерство финансов Украины включило реализации "Газпромом" проекта газопровода "Северный поток-2" в число основных фискальных рисков.

"Реализация проекта "Северный поток-2" приведет к потерям за счет уменьшения экспорта услуг около 2,5-3% от ВВП (только прямые потери)", – говорится в обнародованном ведомством в среду документе.

Среди других внешних факторов риска Минфин указывает проведение налоговой реформы в США, которая может привести к оттоку финансовых ресурсов с развивающихся рынков из-за необходимости покрытия дефицита бюджета США, а также учитывая увеличение ставки ФРС как реакции на активные фискальные стимулы.

По-прежнему в числе основных рисков остается угроза активизации военного конфликта на Востоке страны, которая будет иметь непредсказуемые последствия для экономики, отмечает Минфин.

Ведомство также включило в число рисков увеличение импортной экспансии европейских товаров потребительского направления на внутреннем рынке и введение налога на выведенный капитал, которое может привести к потерям государственного бюджета в 2019 году.

"Реализация структурных реформ, предусмотренных программой сотрудничества с Международным валютным фондом, является крайне важной для макрофинансовой стабильности Украины и доступа к финансированию от МВФ и других международных партнеров", – подчеркивает Минфин.