Украина потеряла 5 ступенек в мировом рейтинге процветания оказавшись на 112 месте из 149 стран

Рейтинг уровня жизни ежегодно составляет лондонский институт Legatum. В нем страны расставлены по так называемому индексу процветания, который высчитывается по 9 показателям: состояние экономики, бизнес, власть, образование, здравоохранение, социальный капитал, экология, защищенность и личная свобода граждан.

В общем рейтинге показателя процветания Украина упала на 5 позиций со 107 до 112, в сравнении с предыдущим годом. А с начала существования рейтинга (в 2006 году) Украина потеряла целых 17 позиций.

Согласно индекса, по сравнению с предыдущим годом, позиции Украины улучшились только в трех категориях: экономика (с 88 до 84), социальный капитал (наибольший рост - с 135 до 115 места) и экология (со 112 до 108).

Согласно рейтингу наиболее развитой категорией в Украине является образование. По этому критерию Украина входит в топ-50, устроившись на 48 месте. Самыми отсталыми же категориями стали "здравоохранение" и "безопасность". По этим показателям Украина занимает 135 место из возможных 149.

Худшим за все годы существования рейтинга стал в этом году показатель власти, который показывает эффективность правительства, уровень демократии и политического участия, а также верховенства права. Лучшим этот показатель был в 2007 году (113 место), в 2017 Украина заняла лишь 130 место.

По общему индексу Украина оказалась в рейтинге между странами Бангладеш и Буркина Фасо (111 и 113 место соответственно). В тройку лидеров рейтинга вошли Норвегия, Новая Зеландия и Финляндия, а закрывает таблицу Йемен.

Среди соседей Украины самую высокую строчку занимает Польша (32 место), далее идут: Словакия (35), Венгрия (45), Румыния (46), Беларусь (95), Молдова (98), Россия (101).