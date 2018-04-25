Украина продолжает принимать газ "Газпрома" лишь для транзита

Украина продолжает принимать газ российского "Газпрома" лишь для его транзита и Национальная акционерная компания "Нефтегаз Украины" не возобновляла закупки газа в России.

Об этом сообщил представитель Министерства энергетики и угольной промышленности.

По его словам, транзитный газ 25 апреля из-за ремонтных работ, проводимых российской стороной, на станцию "Суджа" начал подаваться по газопроводу, который не использовался практически три года.

Ранее газопровод использовался для поставок газа Украине.

"Нефтегаз" 25 апреля сообщил об отсутствии заявок на поставки природного газа от компании "Газпром".

Импорт газа из России приостановлен 25 ноября 2015 года.

1 марта заместитель председателя компании "Газпром" Александр Медведев заявил, что российская компания приняла решение не осуществлять поставки газа НАК "Нефтегаз Украины" с марта и вернул полученную предоплату.

20 апреля "Газпром" направил в Стокгольмский арбитраж документы о расторжении контрактов с "Нефтегазом Украины".

"Газпром", по словам Гройсмана, должен Украине около $8,5 млрд.

"Нефтегаз" хочет отсудить у "Газпрома" еще 15 млрд долларов.