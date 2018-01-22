Украина располагает громадными ресурсами газа: эксперт назвал цифру в почти 6 триллионов кубов

Еще не разведанные ресурсы традиционного природного газа на территории Украины, которые в будущем предстоит изучить и с их помощью пополнить ресурсную базу для работы газодобывающей отрасли, оцениваются в 5,5 трлн куб. м.

Такую оценку озвучил начальник геологического отдела госпредприятия "Укргеофизика", которое занимается геологоразведкой и поиском полезных ископаемых, Андрей Толкунов.

"По самым осторожным оценкам, неразведанные традиционные углеводородные ресурсы в трех нефтегазоносных регионах Украины (Восточном, Западном и Южном) составляют около 5,5 млрд тонн условного топлива. Отмечу, что одна единица условного топлива приравнивается к одной тысяче кубометров газа, или одной тонне нефти или газового конденсата", - сказал он.

При этом, Толкунов подчеркнул, что это лишь предварительная оценка.

"В Южном нефтегазоносном регионе Украины (Причерноморье ) сосредоточено более 30% всех ресурсов нефти и газа. В свою очередь, большая часть этих ресурсов углеводородов расположена в недрах шельфа, континентального склона, и глубоководной части Черного моря", - добавил Толкунов.

В июне этого года вице-премьер-министр Владимир Кистион заявлял, что Украина владеет разведанными запасами газа в объеме более 920 млрд куб. м, из которых наша страна использует в год лишь 2%, тогда как средний показатель в европейских странах достигает 8-12%.

В середине января глава правления НАК "Надра Украины" Ярослав Климович сообщил, что разведанных запасов газа в Украине при существующих темпах добычи хватит на 22 года. По его словам, на сегодня в Украине есть 402 месторождения углеводородов, 269 из которых находятся в промышленной разработке. В 2017 году по сравнению с 2016 годом Украина увеличила добычу газа на 3,1% - до 20,8 млрд куб. м.

В результате аннексии Крыма, в 2014 году Украина потеряла контроль над некоторыми месторождениями нефти и газа на шельфе Черного моря.