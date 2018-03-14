Украина рассчитывает на подписание нового меморандума с Еврокомиссией до 1 мая - Данилюк

Украина и Европейская комиссия могут подписать новый меморандум о сотрудничестве до 1 мая. Об этом сегодня во время брифинга заявил министр финансов Александр Данилюк. "Сейчас мы находимся в диалоге с Европейской комиссией и до 1 мая мы ожидаем согласовать все вопросы и подписать соответствующий меморандум", - заявил Данилюк. По его словам, окончательное одобрение программы ожидается в начале осени 2018 года. Украина рассчитывает получить два транша на общую сумму в 1 млрд євро. Данилюк отметил, что среди основных требований комиссии - продолжение борьбы с коррупцией. Однако ключевым условием для продолжения сотрудничества будет введение автоматической верификации электронных деклараций чиновников. "Это условие 100% будет также условием для получения первого транша по новой программе. Мы не можем допустить, чтобы безответственность, которая создала проблемы не только финансовые, а также репутационные в прошлом году, повторилась в этом году ... Четко поставлена задача - к 1 мая ввести соответствующую систему и ответственны Государственная служба спецсвязи и НАПК", - добавил Данилюк.

