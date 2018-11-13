Украина разрешила инвестору из США запустить производство продуктов из конопли и каннабиса

Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю над наркотиками выдала первую лицензию на импорт высококачественного каннабидиол (КБД)-сырья, экстрактов и концентратов, готовых КБД-продуктов, обработку КБД, оптовую продажу готовой продукции КБД, а также на реэкспорт концентратов КБД и продуктов переработки КБД в Европу и на мировой рынок.

Об этом говорится в пресс-релизе компании C21 Investments Inc, передает InVenture.

"Мы рады получить первую лицензию, выпущенную в Украине, и расширить ее на Европу. Для нас это значимая возможность построить новую отрасль, создать новые высококачественные рабочие места и использовать конкурентные преимущества Украины для доступа к рынкам ЕС и глобальным рынкам", - сказал главный исполнительный директор C21 Investments Роберт Чейни.

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Также отмечается, что сейчас команда C21 подает заявку на получение дополнительных лицензий, в том числе на выращивание конопли.

Напомним, КБД-экстракты и продукты с минимальным содержанием тетрагидроканнабинола являются законными во многих странах Европейского Союза. Компания уже открыла представительство в Киеве.

C21 Investments Inc. является вертикально интегрированной компанией каннабис-индустрии, которая культивирует, обрабатывает и распространяет продукты из каннабиса в Соединенных Штатах. Компания владеет площадями, на которых выращивается конопля в штате Орегон.

В августе 2018 года C21 Investments Inc. анонсировала поглощение компаний Gr"on Chocolate LLC и Gr"on Confections (Gr"onCBD) LLC, крупнейших в Орегоне производителей премиальной упаковки съедобных продуктов из каннабиса за 6,8 миллионов долларов. По материалам УНИАН