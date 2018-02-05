Украина с февраля снизила импорт газа из ЕС вдвое, со стороны Словакии - втрое

Украина с начала февраля 2018 года снизила импорт природного газа вдвое по сравнению с январем, а со стороны Словакии – втрое, свидетельствуют данные ПАО "Укртрансгаз".

По расчетам агентства "Интерфакс-Украина", если на протяжении января среднесуточный импорт из Европы составил 25,856 млн куб. м, то 1-3 февраля он снизился до 12,513 млн куб. м. В частности, импорт газа со стороны Словакии упал втрое – с 19,248 млн куб. м/сутки в январе до 6,313 млн куб. м/сутки за первые три дня февраля.

По данным словацкого газотранспортного оператора Eustream, заявка на поставку газа в Украину на 4-5 февраля также составляет 6,304 млн куб. м/сутки, что свидетельствует о намерении НАК "Нафтогаз Украины", который импортирует по этому направлению, сохранить такие объемы поставки до конца месяца.

Стоит отметить, что запасы газа в украинских подземных хранилищах (ПХГ) на 3 февраля текущего года составили 12,269 млрд куб. м, тогда как на аналогичную дату 2017-го запасы были 9,639 млрд куб. м, 2016-го – 10,95 млрд куб. м, 2015-го – 9,171 млрд куб. м. Таким образом, запасы газа в украинских ПХГ 3 февраля-2018 на 27,3%, 12% и 33,8% больше, чем на аналогичные даты 2017, 2016 и 2015 годов, соответственно.

Ежесуточный подъем газа из ПХГ Украины возможен в объеме около 1% от общих запасов. Таким образом, существующие запасы позволяют отбирать из хранилищ на протяжении февраля до 100-120 млн куб. м/сутки.

На протяжении отопительного сезона 2017-18 гг. суточный отбор из ПХГ еще ни разу не превысил 100 млн куб. м. Максимумы текущей зимы зафиксированы в третьей декаде января, когда из хранилищ в отдельные дни поднималось 94-95 млн куб. м/сутки.

Относительно теплая погода в первых числах февраля также не позволила превысить отбор газа из хранилищ свыше 100 млн куб. м даже несмотря на снижение импорта с начала месяца вдвое (на 13 млн куб. м). Так отбор из ПХГ 1-3 февраля составлял 78,9 млн куб. м, 84,9 млн куб. м и 81,7 млн куб. м, соответственно.

Как сообщалось, Украина в 2017 году увеличила импорт природного газа на 26,8% (на 2 млрд 971,7 млн куб. м) по сравнению с 2016 годом – до 14 млрд 50,1 млн куб. м. В январе 2018 года импорт газа Украиной сократился на 44,8% (на 651,6 млн куб. м) по сравнению с аналогичным месяцем 2017 года – до 801,5 млн куб. м.

При этом Украина уже более двух лет (с 26 ноября 2015 года) не импортирует природный газ по контракту с ПАО "Газпром", закупая ресурс исключительно на своей западной границе.

"Укртрансгаз", 100% которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", эксплуатирует систему магистральных газопроводов и 12 подземных хранилищ газа страны.