Украина с начала отопительного сезона снизила запасы в ПХГ на 31.2%

Украина с начала стартовавшего 24 октября отопительного сезона и по 10 февраля 2018 года снизила запасы природного газа в своих подземных хранилищах (ПХГ) на 31,2% (на 5 млрд 293,11 млн куб. м) – до 11 млрд 680,61 млн куб. м, свидетельствуют данные ПАО "Укртрансгаз".

Среднесуточный отбор в ноябре составил 24,85 млн куб. м, в декабре – 46,05 млн куб. м, в январе – 70,24 млн куб. м, 1-10 февраля – 83,4 млн куб. м.

Отбор газа из хранилищ год назад - 10 февраля 2017 года - составил 90,88 млн куб. м при запасах 9 млрд 131,94 млн куб. м, два года назад – 38,14 млн куб. м (10 млрд 659,32 млн куб. м), три года назад – 60,34 млн куб. м (8 млрд 786,01 млн куб. м).

Таким образом, запасы газа в украинских ПХГ 10 февраля-2018 на 27,9%, 9,6% и 32,9% больше, чем на аналогичные даты 2017, 2016 и 2015 годов, соответственно.

Ранее глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев сообщил, что Украина планирует выйти из отопительного сезона 2017/18 годов с запасами ПХГ около 8-9 млрд куб. м.

Как сообщалось, в 2017 году суммарная закачка газа в хранилища превысила его отбор на 2,733 млрд куб. м, тогда как в 2016-м отбор превысил закачку на 2,002 млрд куб. м. Отбор по итогам 2017 года составил 6 млрд 415,13 млн куб. м, закачка – 9 млрд 147,86 млн куб. м.

"Укртрансгаз", 100% которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", эксплуатирует систему магистральных газопроводов и 12 подземных хранилищ газа страны общей емкостью 31 млрд куб. м.