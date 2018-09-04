Украина сделала добровольный взнос в бюджет Совета Европы в размере 400 тысяч долларов

Украина сделала добровольный взнос в бюджет Совета Европы (СЕ) в размере 400 тысяч долларов. Об этом в twitter сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

По его словам, Украина сделала вклад сегодня, во вторник, 4 сентября, в связи с тем, что Россия начала применять против европейской институции финансовый шантаж.

"Россия использует против СЕ финансовый шантаж. В эти сложные времена организация нуждается в поддержке. Присоединяйтесь к нам, иначе СЕ больше не будет защищать свои ценности и принципы", - отметил Климкин.

Как сообщил постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба, на сегодня СЕ не демонстрирует активную политику в вопросе освобождения украинских политзаключенным'заключенных.

Отметим, что 21 августа 2018 года комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович написала письма главам министерств иностранных дел Украины и России Павлу Климкину и Сергею Лаврову по вопросу политзаключенным'заключенных.