Украина сможет забыть о ямочном ремонте на главных дорогах за 5 лет - Новак

Ямочный ремонт на главных дорогах Украины должен исчезнуть за пять лет. Об этом сегодня, 18 сентября 2018, во время форума Европейской бизнес-ассоциации сообщил и.о. председателя "Укравтодора" Славомир Новак.

На сегодня, по его словам, речь идет о главные транспортные магистрали.

"Ямочный ремонт - это не ремонт на самом деле... Это аварийный ремонт. Мы отходим от ямочности. За 5 лет, я думаю, что мы можем сказать, что государство будет готово забыть о ямочном ремонте на основных коридорах", - сказал он.

Новак также подчеркнул, что утвержденная Стратегия развития дорог 2018-2022 предусматривает финансирование дорожного хозяйства в размере около 300 млрд гривен.

"Наша цель в рамках Дорожного фонда, в рамках этой стратегии - это соединить качественными европейскими дорогами в Украине все областные центры", - добавил глава "Укравтодора".

Напомним, информацию о том, что "Укравтодор" решил отказаться от проведения аварийного - ямочного ремонта дорог, Славомир Новак сообщал еще в апреле 2018 года.