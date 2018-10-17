Украина в ежегодном рейтинге конкурентоспособности WEF опустилась на 83-е место

Украина в 2018 году потеряла две позиции в Индексе глобальной конкурентоспособности (Global Competitiveness Index, GCI) Всемирного экономического форума (ВЭФ) и опустилась на 83-е место среди 140 стран.

В то же время стране удалось улучшить показатели в таких сферах, как финансовые системы (со 120-го на 117-е место), институциональное развитие (со 118-го на 110-е), инфраструктура (с 78-го на 57-е место), инновации (с 61-го на 58-е).

Выросли также позиции страны по критериям "рынок товаров" (со 101-го на 73-е место), "уровень развития бизнеса" (с 90-го на 86-е), "рынок труда" (с 86-го на 66-е).

В то же время зафиксирован некоторый регресс по макроэкономической ситуации (со 121-го на 131-е место) и здравоохранению (с 53-го на 94-е место, однако годом ранее данный показатель включал также начальное образование).

По объему внутреннего рынка Украина сохранила прежнюю позицию (47-е место).

По внедрению ИКТ страна на 77-м месте.

Как сообщалось, в 2012 году Украина в GCI была 73-й из 144 стран, в 2013-м провалилась на 84-ю позицию из 148 стран, после Революция достоинства поднялась сразу на 76-е место из 144 стран, однако затем откатилась на 79-ю позицию из 140 стран, а в 2016 году – на 85-ю позицию из 138. В 2017 году страна поднялась на 81-е место из 137 стран.

Из ближайших соседей у Польши - 37-е место (+ 2 позиции), России – 43-е место (-5), Румынии – 52-е (+16), Словакии – 41-е (+18), Венгрии – 48-е (+12), Молдовы – 88-е (+1). Беларусь в рейтинге отсутствует.

Швейцария, пять лет возглавлявшая рейтинг, опустилась на 4-е место. 1-е место заняли США, 2-е - Сингапур, 3-е – Германия, 5-е – Япония.

Нидерланды, традиционно входившие в пятерку лидеров, переместились на 6-е место. Гонконг опустился с 6-ой на 7-ю позицию, Великобритания заняла 8-е место, опередив Швецию (9-е место), а Дания замкнула десятку лучших.

Всего в рейтинге указано 140 стран.

Определяя конкурентоспособность как набор институтов, политических мер и факторов, определяющих уровень производительности страны, ВЭФ рассчитывает рейтинг на основе комбинации общедоступных и собственных специализированных данных по 12 измерениям – слагаемых конкурентоспособности, которые совместно представляют собой всеобъемлющую оценку конкурентоспособности экономики