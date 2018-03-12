Украина вновь обратилась к ЕК и членам ЕС с призывом отказаться от планов строительства "Северного потока-2" – Порошенко

Последствиями разразившегося недавно газового кризиса стала окончательная потеря российским "Газпромом" имиджа надежного партнера и четкая направленность руководства России использовать газоснабжение Европы как средство геополитической борьбы, подчеркивает президент Украины Петр Порошенко.

"Украина еще раз обратилась к Европейской комиссии, государствам-членам ЕС отказаться от намерений строительства "Северного потока-2", как проекта, который угрожает энергетической безопасности Украины и ЕС", - сказал П.Порошенко на совместном с верховным представителем ЕС по иностранным делам и вопросам политики безопасности - вице-президентом Еврокомиссии Федерикой Могерини брифинге в понедельник в Киеве.

По его словам, в ходе переговоров стороны не могли обойти вниманием необходимость усиления сотрудничества в вопросах энергетической безопасности Украины и ЕС в связи с последними действиями "Газпрома".

"Мы должны сделать важные выводы из этого газового кризиса. Во-первых, "Газпром" окончательно потерял имидж надежного партнера в энергетической сфере не только для Украины, но и для Европейского Союза. Во-вторых, "Газпром", а если точнее Кремль, четко показал намерение использовать в будущем вопрос газоснабжения в Европу как средство геополитической борьбы, сознательно пренебрегая и контрактными обязательствами, и правосудием", - подчеркнул президент Украины.