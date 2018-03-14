Украина временно ограничивает импорт минеральных удобрений из России

Украинское правительство приняло решение в качестве антидемпинговых мер временно ограничить импорт минеральных удобрений из Российской Федерации. Соответствующее решение принято на заседании Кабинета министров, передает корреспондент РБК-Украина. В частности, по результатам обсуждения премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил Минэкономразвития подготовить решения по введению антидемпинговых мер до следующего заседания правительства. "Что касается временных ограничений, принять сейчас решение об их введении", - отметил он и поручил МЭРТ и Министерству юстиции оформить данное решение. Напомним, ранее сообщалось, что импорт из Российской Федерации в Украину в 2017 году вырос на 40%. Росту импорта способствовало увеличение поставок угля, нефтепродуктов и удобрений. При этом, не смотря на увеличение объемов экспорта из Украины в Россию, его доля в общем объеме сократилась до 8,5% с 9,1% годом ранее.

