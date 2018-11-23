Украина выполнила условия для старта новой программы с МВФ

Кабинет министров Украины выполнил условия для старта новой программы с Международным валютным фондом.

Об этом заявила министр финансов Украины Оксана Маркарова на брифинге, посвященном принятию Верховной Радой госбюджета на следующий год.

Она напомнила, что для старта новой программ с МВФ требовалось выполнение двух условий - утверждение сбалансированного госбюджета на следующий год и реформа в энергетическом секторе, в частности, повышение тарифов на газ для населения до рыночного уровня.

"Постановление, как вы знаете, кабинет министров уже принял. Сейчас продолжается процесс пересмотра, который следует уже за постановлением, непосредственно тарифов. Мы сейчас активно коммуницируем с Международным валютным фондом относительно, я надеюсь, скорейшего выхода на совет директоров", - сказал Маркарова.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада утром 23 ноября приняла государственный бюджет Украины на 2019 год с предельным объемом дефицита на уровне 89,989 млрд грн, или 2,3% ВВП, доработанный и утвержденный Кабинетом министров ко второму чтению.

В основе утвержденного бюджета макроэкономический прогноз с ростом реального ВВП на 3% при инфляции 7,4%.

Бюджет предусматривает доходы в размере 1,026 трлн грн и расходы в размере 1,112 трлн грн, что на 18 млрд грн выше показателей первоначального проекта, принятого в первом чтении.

Предельный объем государственного долга на 31 декабря 2019 года установлен в сумме 2,060 трлн грн, гарантированного государством долга - 388,6 млрд грн.

Прожиточный минимум на одного человека в месяц в 2019 году с 1 января 2019 года составит 1853 грн, с 1 июля - 1936 грн, с 1 декабря - 2027 грн.

Минимальная заработная плата с 1 января будет повышена до 4173 грн в месяц, или до 25,13 грн в почасовом размере. По материалам УНИАН