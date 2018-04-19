Украина за 2 мес. импортировала 1,1 млрд куб. м газа на $313 млн - Госстат

Украина в январе-феврале 2018 года импортировала 1 млрд 144,503 млн куб. м природного газа на общую сумму $313,366 млн, в т.ч. в феврале – 348,851 млн куб. м на $91,086 млн, свидетельствуют данные Государственной службы статистики (Госстат).

Таким образом, средняя цена импортированного страной газа в феврале-2018 составила $261,1 за 1 тыс. куб. м против $279,4 – в январе.

Из контрагентов из Швейцарии в январе-феврале текущего года получено 402,562 млн куб. м газа на $107,517 млн, Германии – 344,509 млн куб. м на $96,887 млн, Польши – 152,635 млн куб. м на $42,685 млн, Словакии – 98,497 млн куб. м на $25,997 млн, Великобритании – 67,368 млн куб. м на $18,831 млн, Венгрии – 50,036 млн куб. м на $13,596 млн, Люксембурга – 28,896 млн куб. м на $7,854 млн.

Импорт газа с контрагентами из РФ январе-феврале-2018 не осуществляется.

Как сообщалось со ссылкой на Госстат, Украина в 2017 году импортировала 13 млрд 942,422 млн куб. м природного газа на общую сумму $3 млрд 227,933 млн. Весь газ импортировался со стороны Европы.

Средняя цена импортированного страной газа в январе-2017 составила $244,6 за 1 тыс. куб. м, в феврале – $252,5, в марте – $234,7, в апреле – $209,6, в мае – $212,6, в июне – $216,6, в июле – $208,2, в августе – $210,4, в сентябре – $222,1, в октябре – $235,2, в ноябре – $242,4, в декабре – $276,9.