Украина за 8 месяцев снизила импорт газа на 26,7%

Украина в январе-августе 2018 года сократила импорт природного газа на 26,7% (2 млрд 501,8 млн куб. м) по сравнению с аналогичным периодом 2017 года – до 6 млрд 875,4 млн куб. м, свидетельствуют данные ПАО "Укртрансгаз".

Со стороны Словакии за этот период поступило 4 млрд 271,6 млн куб. м газа (-40% к январю-августу-2017), Венгрии – 2 млрд 84,5 млн куб. м (+41,1%), Польши – 519,2 млн куб. м (-33,6%).

В августе-2018 импорт составил 1 млрд 297,7 млн куб. м газа, что на 5,1% больше, чем в августе-2017 (1 млрд 235,1 млн куб. м).

При этом Украина уже почти три года (с 26 ноября 2015 года) не импортирует природный газ по контракту с ПАО "Газпром", закупая ресурс исключительно на своей западной границе.

Как сообщалось, Украина в 2017 году увеличила импорт природного газа на 26,8% (2 млрд 971,7 млн куб. м) по сравнению с 2016 годом – до 14 млрд 50,1 млн куб. м, в т.ч. со стороны Словакии поступило 9 млрд 910,1 млн куб. м газа, Венгрии – 2 млрд 834,7 млн куб. м, Польши – 1 млрд 305,3 млн куб. м.

"Укртрансгаз", 100% которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", эксплуатирует систему магистральных газопроводов и 12 подземных хранилищ газа страны.