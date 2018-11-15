Украинцы получили право выбора между субсидиями и льготами

Украинские семьи имеют право выбора: пользоваться в отопительный сезон льготой или субсидией. Об этом сообщила пресс-служба правительства.

"Если семья имеет право на субсидию, но ее размер небольшой и, по ее мнению, целесообразнее платить за коммунальные услуги с учетом льготы, необходимо подать заявление в орган социальной защиты населения о прекращении предоставления субсидии. И наоборот: если отопительный период семьи целесообразнее пользоваться субсидией, то необходимо подать заявление для назначения субсидии", - пояснили в Кабмине.

При льготной оплате за услуги квитанции жителям поступают уже с учетом скидки, при субсидии - в квитанции указана полная сумма, но ее часть погашает государство.

Основанием для предоставления льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг является удостоверение, которое указывает, к какой категории льготников относится то или иное лицо.

Основные категории льготников:

участники войны (50% скидка);

члены семей погибших (умерших) ветеранов войны (50% скидка);

лица, имеющие особые и особые трудовые заслуги перед Родиной, их вдовы (вдовцы) (100% скидка);

участники боевых действий (75% скидка);

лица с инвалидностью вследствие войны (100% скидка);

ликвидаторы аварии на ЧАЭС и пострадавшие в результате аварии на ЧАЭС 1 и 2 категории (50% скидка);

жертвы нацистских преследований (скидка от 50 до 100%);

дети войны (25% скидка).

В Кабмине привели примеры того, как рассчитать наиболее выгодный вариант социальной помощи.

Так, супругам пенсионеров выгоднее пользоваться субсидией, когда льгота предоставляется только одному из них:

А вот одинокому пенсионеру выгоднее пользоваться льготой участника боевых действий:

Напомним, после объявления о росте тарифа на газ правительство расширило программу субсидий - чтобы полностью обеспечить помощью тех, кто в ней нуждается. В целом, по подсчетам Кабмина, семь миллионов украинских семей получат субсидии на газ.

При этом, президент Петр Порошенко вновь потребовал от правительства расширить финансирование программы субсидий из-за повышения тарифа на газ в Украине. По материалам Сегодня.ua