Украине до конца 2018 года необходимо выплатить 91,34 млрд грн внешнего долга (3,25 млрд долларов по текущему курсу). Об этом свидетельствуют прогнозные данные Министерства финансов по платежам до конца 2018 года.

По данным ведомства, из этой суммы 41,48 млрд грн приходится на погашение долга, 49,86 млрд грн - на обслуживание.

Кроме того, Украине до конца 2018 года надо погасить 244 млрд грн внешнего долга, из которых 78,65 млрд грн - погашение, 165 млрд грн - обслуживание.

Напомним, государственный и гарантированный государством долг Украины по состоянию на 31 августа 2018 года составлял 2116,67 млрд грн или 74,85 млрд долларов. По состоянию на 31 декабря 2017 года государственный долг Украины составил 76,31 млрд долларов. Таким образом, с начала года долг сократился на 1,46 млрд долларов.

Отметим, ранее и.о. министра финансов Украины Оксана Маркарова заявила, что колебания курса на 1 гривну увеличивает госдолг более чем на 40 млрд грн.