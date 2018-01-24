Согласно "индексу Биг-Мака", доллар США должен стоить не 28,72 грн, а всего лишь 8,90 грн.

Украинская гривня возглавила список самых недооцененных валют в обновленном "индексе Биг-Мака" издания The Economist.

Согласно данным издания, в США Биг-Мак в ресторанах быстрого питания McDonalds стоит 5,28 доллара, а в Украине 1,64 доллара (47 грн). Таким образом, курс украинской валюты недооценен на 69%.

В пятерку самых недооцененных валют мира также вошли денежные единицы Египта, Малайзии, России и Тайваня.

Самой переоцененной валютой является швейцарский франк. В этой стране Биг- Мак стоит на 28% дороже, чем в США. Кроме того, переоценены шведская и норвежская крона.

"Индекс Биг-Мака" был разработан The Economist в 1986 году. Методология расчета индекса базируется на теории паритета покупательной способности (ППС), по которой валютный курс должен уравнивать стоимость корзины товаров ( в данном случае бургера) в разных странах. Стоит отметить, что так называемая "бургерномика" никогда не выступала в роли точного датчика покупательной способности валюты, а была всего лишь инструментом для упрощения теории обменного курса. В то же время, "индекс Биг-Мака" - де- факто международный стандарт, который включен в ряд экономических учебников.