Украинские чиновники начали декларировать криптовалюту - исследование

В Украине 57 чиновников задекларировали биткоины (Bitcoin) за последние два года. Об этом говорится в исследовании, которое провел Opendatabot. Согласно исследованию, всего у чиновников 21 128 биткоинов (не считая альткоинов и криптоактивов, задекларированных в гривне, но это не точно). Сообщается, что больше всего декларантов криптовалюты оказалось среди служащих Одесской областной администрации и Верховной Рады Украины.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что Отсутствие законодательной и нормативной базы о криптовалютах создает угрозы экономике и безопасности Украины. По информации руководства Нацбанка, СБУ и полиции, отсутствие контроля над оборотом криптовалют и анонимность расчетов создают предпосылки для их использования с целью отмывания денег. По словам Турчинова, дальнейшее отстранение государства от этого вопроса и правовой вакуум на рынке криптовалют из-за отсутствия законодательной и нормативной базы создает угрозы для экономики и безопасности государства.

