Украинские экономисты предупреждают о риске дефолта, валютного и политического кризиса еще до выборов

Недостаточные темпы реформ по ключевым экономическим направлениям угрожают Украине дефолтом и валютным кризисом, который может перерасти в политический кризис еще до проведения президентских и парламентских выборов в 2019 году, считают экономисты из проекта VoxUkraine и Киевской школы экономики (KSE).

"Сегодня огромные долговые платежи и возможные макроэкономический и валютный кризис требуют срочных действий. Если эти риски реализуются, правительство не сможет выполнить свои обязательства, включая социальные выплаты. Это приведет к политическому кризису в преддверии выборов", – говорится в редакционной статье VoxUkraine, опубликованной во вторник.

Среди ее авторов первый зампред совета НБУ Тимофей Милованов, главный экономист ИК "Драгон Капитал" Елена Билан, директор по научной работе Института экономических исследований и политических консультаций Вероника Мовчан, работающие в западных университетах экономисты Юрий Городниченко и Александр Талавера.

Они отмечают, что несколько лет экономической стабильности и слабого роста в Украине не следует воспринимать как должное, так как ее экономика остается зависимой от глобальных товарных рынков, а соседние европейские страны выросли за последние два года в среднем на 3,2% и 5,7% против 2,4% и 2,5% в нашей стране.

Экономисты предупреждают, что смена внешней конъюнктуры может усложнить обслуживание госдолга, как показывает недавний опыт Аргентины и других развивающихся стран. "Привлечение внешнего финансирования остается критическим для того, чтобы удержать экономику на плаву", – констатируется в статье.

Ее авторы напоминают, что текущая программа МВФ на $17,5 млрд, по которой получено 4 из 12 запланированных траншей на $8,4 млрд, завершается в марте 2019 года как раз накануне долгого избирательного цикла, состоящего из президентских выборов в марте следующего года и парламентских в октябре.

"Но власть не имеет времени до марта следующего года, ведь немалые выплаты по внешнему долгу нужно сделать в этом году", – подчеркивают авторы, уточняя, что только по внешнему долгу в этом и следующем году предстоит заплатить $8,5 млрд (что составляет почти половину валютных резервов НБУ), в том числе почти две трети суммы – МВФ, Всемирному банку и официальным кредиторам, таким как США. Они констатируют, что без новых валютных займов резервы Нацбанка уже к концу 2018 упадут ниже общепринятого порога безопасности в три месяца импорта.

"Постоянное истощение резервов на фоне усиленной неопределенности накануне выборов и неблагоприятных сезонных факторов могут сильно подтолкнуть девальвационные ожидания. Давление на национальную валюту быстро возрастет, создав угрозу стремительного обесценивания гривни", – описывается возможный сценарий в статье.

Согласно ему, НБУ будет вынужден реагировать на это повышением учетной ставки, повторным введением валютных ограничений и внедрением других антикризисных мер, что негативно повлияет на и так слабый экономический рост и, вероятно, будет подрывать европейский курс Украины и вложит новые козыри в руки пророссийских и популистских сил.

Авторы допускают, что, Украина может оказаться на пороге дефолта еще раньше. Они поясняют, что большинство выплат по госдолгу ($2 млрд в этом и $4,7 млрд – в следующем году) приходится на правительство, темпы бюджетных доходов которого отстают от плана, а валютные остатки на конец первого квартала составляли лишь $1,4 млрд (включая средства на счетах в государственных банках), чего хватит для соблюдения графика выплат по внешнему долгу только до августа-сентября.

В статье экономисты предлагают ряд мер, с помощью которых, по их мнению, Украина могла бы избежать такого негативного сценария. Среди них снятие моратория на продажу земли, повышение защиты имущественных прав, запуск антикоррупционного суда, приватизация государственных предприятий, уменьшение концентрации рыночной власти у отдельных участников рынка, внедрение рынков природного газа и электроэнергии, повышение адресности субсидий.