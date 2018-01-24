Украинский дом в Давосе: Международным игрокам интересны украинские стартапы, но нужно больше информации

Крупным международным инвестиционным компаниям интересны украинские стартапы, особенно в сфере blockchain, но они должны быть активнее в информационном поле, об этом в кулуарах Украинского Дома в Давосе сообщили представители крупных венчурых инвестиционных компаний.

"Безусловно, если компания выходит через Силиконовую долину в Калифорнии, ей проще достучаться до партнера, ментора, инвестора, но это уже давно не обязательное условие. Если есть идея, финансовый поток, менеджмент, то украинские компании тоже могут рассчитывать на получение финансирования", - сказал Джон Хакер (John Hucker), президент Swiss Finance+Technology Association (Swiss FinTech) агентству "Интерфакс-Украина" в кулуарах форума.

Кроме того, в Европе появилась новая Силиконовая долина в швейцарском городе Цуг, которая не нуждается в деньгах из Калифорнии и достаточно лояльна к Восточноевропейским рынкам.

Однако инвесторы предостерегают от поиска международного финансирования лишь на уровне идеи.

"Мы очень внимательно смотрим на стартапы. В первую очередь на качество документов, на менеджмент, на существующие процессы", - подчеркнул Дон Тапскотт (Don Tapscott), глава The Tapscott Group.

Крупные компании отмечают наличие огромного количества талантов в этой сфере в Украине, но для достижения успехов они должны быть активнее в информационном поле.

"Не забывайте, что строго говоря, для западного инвестора все, что восточнее, воспринимается как Россия. Похоже, настало время каким-то образом информационно дистанцироваться", - отметил Марк Бернеггер (Marc Bernegger), член правления Crypto Finance AG.

Первый в истории Украинский Дом в Давосе (Швейцария) проходит во время ежегодной встречи в рамках Всемирного экономического форума в январе 2018 года. Украинский Дом будет работать в течение недели под лозунгом "Украина: Креативность. Инновации. Возможности" и призван стать динамичным дискуссионным хабом. Украинский Дом продемонстрирует глобальным лидерам бизнеса, политики и гражданского общества инвестиционный потенциал и бизнес-возможности Украины. Украинский Дом открыт с 22 по 26 января 2018 года.

Организатором проекта выступает Украинская ассоциация венчурного и частного капитала (UVCA) в партнерстве с Western NIS Enterprise Fund и Фондом Виктора Пинчука.

Традиция организации так называемых "домов" в Давосе - не нова. В течение многих лет ее создавали правительства, крупные корпорации и серьезные организации. Сейчас, впервые за 50 лет существования форума, Украина прогрессирует, в полной мере раскрывает потенциал и надежно поддерживает свой имидж европейского хаба технологий и инноваций.

Золотым спонсором Украинского Дома является компания Ciklum, Серебряным спонсором - Ассоциация "ИТ Украины".

Спонсорами дискуссионных панелей является Horizon Capital, Bitcoin Foundation Ukraine, AgroHub, UNIT.City, Hacken, Northland Power и SocialBoost.

Состав Организационного комитета Украинского Дома (UHOC): Алекса Чопивский, директор UHOC; Андрей Колодюк (UVCA); Ольга Афанасьева (UVCA); Ярослава Джонсон (WNISEF); Светлана Гриценко (Victor Pinchuk Foundation); Елена Кошарна (Horizon Capital) и Марина Вышегородская (Ассоциация "ИТ Украины"). Проект реализуется в сотрудничестве с UkraineInvest и Национальной инвестиционной советом Украины.