Украину могут включить в список офшорных стран ЕС

Организация экономического сотрудничества и развития обеспокоена из-за задержки подписания Украиной Многосторонней конвенции по противодействию размыванию налогооблагаемой базы и выводу прибыли из-под налогообложения.

Об этом советник министра финансов Елена Макеева написала в Facebook.

"К сожалению, Украина не подписала соглашение 24 января в Париже, в последние дни отказалась от участия в официальной церемонии. Вместе с тем, как член сообщества BEPS, Украина взяла на себя обязательства выполнить минимальный стандарт Плана действий BEPS и таким образом подтвердить свою преданность борьбе с офшорами", - отметила Макеева.

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В частности, минимальный стандарт включает обязательный пересмотр действующих конвенций об избежании двойного налогообложения в части предотвращения злоупотреблений с конвенциями и усовершенствование процедуры урегулирования споров.

Уже до конца июня Украина должна самостоятельно оценить состояние выполнения минимального стандарта Плана действий BEPS, а до конца 2018 года - выполнить минимальный стандарт.

"Невыполнение минимального стандарта может стать причиной для включения Украины в список офшорных стран Евросоюза", - резюмировала Макеева.

Как сообщал "Обозреватель", ранее Украина исключила из списка офшоров Эстонию, Латвию, Грузию, Мальту и Венгрию.