"Укравтодор" планирует с 2020 отказаться от текущего среднего ремонта дорог в пользу капитального

Государственное агентство автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") намерено отказаться от проведения текущего среднего ремонта до 2020 года и перейти к капитальным ремонтам, сообщил в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" и.о. председателя "Укравтодора" Славомир Новак.

"С 2020 года мы полностью отходим от текущих средних ремонтов в пользу капитальных. С 2020 года в Украине будут только капитальные ремонты и только на основе утвержденных госэкспертизой проектов. Почему не с этого года? Потому что это определенный компромисс между возможностями рынка, проектных организаций. Компромисс между быстрым эффектом, который от нас требуют, и нашими возможностями" - отметил он.

С.Новак также сообщил, что капитальные ремонты требуют более профессиональной подготовки строительных компаний, а также использования новых технологий.

Он также отметил, что с 2018 года все средние ремонты будут иметь пять лет гарантии, а капитальные – десять лет.

Как сообщалось, С.Новак рассчитывает на принятие Верховной Радой закона о создании "черного списка" недобросовестных компаний-подрядчиков до конца 2018 года.