Українці зможуть дізнатися розмір призначеної субсидії онлайн на ресурсі subsidii.ioc.gov.ua

Міністр соціальної політики Андрій Рева повідомив, що спеціальну програму тестували протягом останніх шести місяців

Українці зможуть дізнатися розмір призначеної субсидії онлайн. Міністерство соціальної політики України відкрило доступ до Єдиного державного реєстру отримувачів житлових субсидій. Про це - у сюжеті Радіо НВ.

Програму створювали і тестували протягом останніх шести місяців, розповів міністр соціальної політики Андрій Рева. Окрім зручності для користувачів, така база даних дозволила державі звести усю інформацію про тих, хто отримує допомогу з бюджету на оплату комунальних послуг.

20 тис. людей отримували подвійну субсидію у різних регіонах за різними адресами

Як виявилося, що близько 20 тис. людей отримували подвійну субсидію у різних регіонах за різними адресами, повідомив Рева. Найбільше таких випадків було у Києві та Київській області. Тепер такі махінації неможливі. Система видаляє двійників з бази, і отримати допомогу від держави одна і та ж особа вже не зможе. Він нагадав, що країна поступово переходить до монетизації субсидій - це відбудеться у кілька етапів протягом 2019 року.

"Половина громадян, яким призначалася субсидія, вже звернулися. 2 млн 600 тис. сімей було мають субсидію. 800 тис. громадян подали на субсидію, ми перерахуємо це у жовтні", - розповів Рева.

Як працює реєстр та яку інформацію містить

Щоб дізнатися, чи призначено субсидію, тепер не потрібно телефонувати в управління соціального захисту населення. Людина повинна зайти на сайт за адресою subsidii.ioc.gov.ua. Відкривається спеціальне віконце, куди кожен зможе ввести потрібну поштову адресу і дізнатися, чи призначено йому субсидію та який її розмір за опалювальний та неопалювальний сезони.

Прізвище, ім'я, по-батькові, склад сім'ї та доходи родини у цьому реєстрі не відображаються через закон про захист персональних даних. Через такий реєстр можна дізнатися, скільки те чи інше домогосподарство за цією адресою отримує державної допомоги. У реєстрі можна подивитися статус субсидії, діє вона чи ні. Якщо вона не діє, то громадянин може звенутися до органів соціального захисту та з'ясувати причину. Доходи

Такий реєстр - це перевірка даних та збір інформації про тих людей, які отримують субсидії, заявив експерт з питань ЖКГ Українського інституту аналізу та менеджменту Андрій Нікончук. Він нагадав, що 6,5 млн людей отримали субсидії від держави під час опалювального сезону.