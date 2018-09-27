"Укринтерэнерго" выиграло суд у россиян на 190 млн грн о поставках электроэнергии в ОРЛО

Подольский районный суд г. Киев отказал в признании и исполнении на территории Украины арбитражного решения Международного коммерческого арбитражного суда при ТПП Российской Федерации с "Укринтерэнерго", принятого в пользу российской госкомпании ЗАО "Интер РАО ЕЭС". Об этом сообщает юридическая фирма "Ильяшев и Партнеры", которая представляет интересы госпредприятия.

"Спор касается поставок российской электроэнергии на территорию Луганской и Донецкой областей в 2014-2015 годах. Суд полностью отказал в удовлетворении ходатайства "Интер РАО ЕЭС" и постановил, что украинское госпредприятие не должно выплачивать 190 млн грн в пользу российского монополиста, - заявил Роман Марченко, старший партнер ЮФ "Ильяшев и Партнеры".

В фирме "Ильяшев и Партнеры" напомнили, что ранее они представляли интересы "Укринтерэнерго" в российском арбитражном суде при признании решения МКАС при ТПП Украины против компании "Роснефтедобыча" и добились вынесения судебного акта в пользу "Укринтерэнерго".

Напомним, в октябре 2017 года прокуратура Харьковской области получила доступ к документам государственной компании "Центрэнерго" в рамках расследования возможных поставок угля из ОРДЛО под видом импортного. Среди компаний, которые участвовали в сделках, фигурирует и Государственная компания внешнеэкономической деятельности "Укринтерэнерго".