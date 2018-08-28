"Укроборонпром" уволил директора Львовского бронетанкового завода Тымкива

Госконцерн "Укроборонпром" освободил от должности директора государственного предприятия "Львовский бронетанковый завод" (ЛБТЗ) Романа Тымкива.

Согласно сообщению пресс-службы "Укроборонпрома", Р.Тымкив уволен с должности приказом главы госконцерна от 28 августа 2018 года.

"В ходе руководства ЛБТЗ Р.Тымкивом были допущены неэффективные решения, приведшие к несвоевременному ремонту военной техники, в связи с чем ГП "Львовский бронетанковый завод" по решению суда обязан выплатить заказчику штрафные санкции", - отмечается в сообщении.

"Согласно условиям контракта, заключенного с Р.Тымкивом как руководителем предприятия, он отвечает за качественное выполнение заказов. Несоблюдение условий контракта является основанием для досрочного расторжения трудовых отношений", - поясняет пресс-служба.

Как напоминают в госконцерне, летом 2017 года Р.Тымкив постановлением суда был отстранен от исполнения обязанностей директора ЛБТЗ, "что сделало невозможным его увольнение до окончания срока действия отстранения".

Р.Тымкив был назначен на должность директора ЛБТЗ в сентябре 2015 года по итогам кадрового конкурса "Укроборонпрома", до этого руководил предприятием в должности и.о. директора.

14 июля 2017 года детективы Национального антикоррупционного бюро Украины под процессуальным руководством Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) задержали группу лиц, причастных к махинациям с закупками танковых двигателей, включая директора ЛБТЗ Р.Тымкива. Соломенский райсуд Киева постановил взять его под стражу с возможностью внесения залога 2 млн грн. 18 июля залог был внесен и тот вышел на свободу.

12 июля 2018 года САП сообщила о завершении досудебного расследования и передаче в Соломенский райсуд Киева обвинительного акта в уголовном производстве по факту растраты при закупке двигателей чиновниками ЛБТЗ и Министерства обороны. Следствием САП, в частности, установлено, что по итогам тендера МОУ на поставку 40 танковых двигателей. ЛБТЗ поставил заказчику не новые двигатели, а приобретенные у ООО "Булет Лайн". По данным следствия, эти же двигатели в 2008-2009 гг. были проданы на внутреннем рынке как избыточное имущество МОУ. По оценкам САП, нанесенные государству в результате выявленных махинаций убытки оцениваются в 14 млн грн.

Как уточнили в госконцерне, с июля 2017 года ЛБТЗ возглавляет и. о. директора Виктор Андрощук.

Входящий в "Укроборонпром" с 2011 года ЛБТЗ, входит в число ключевых предприятий украинской бронетанковой отрасли: на его мощностях налажено производство, в том числе, модернизированного Т-72Б, а также новой боевой бронированной машины (ББМ) "Дозор-Б", которая может эффективно использоваться в операциях в городских условиях и соответствует по III классу защиты натовскому стандарту STANAG.