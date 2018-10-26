"Укрпочта" с 1 января 2019 года не будет доставлять пенсии. Об этом говорится в интервью генерального директора "Укрпочты" Игоря Смелянского "Урядовому курьеру".

По словам Смелянского, сейчас через "Укрпочту" получают пенсии 45% украинских пенсионеров. Он отметил, что "Укрпочта" доставляет пенсии тем, кто по состоянию здоровья не может прийти в почтовое или банковское отделение, или живет в сельской местности, где нет ничего, кроме почты. Вместе с тем, Смелянский отметил, что работать в селах экономически не выгодно.

Смелянский также добавил, что каждое из отделений "Укрпочты" ежемесячно терпит убытки почти в 3 тыс. гривен, в частности, из-за того, что доставка пенсий производится по тарифам, которые ниже себестоимости.

"Мы предоставляем услугу по тарифам 14-летней давности. Актуализация пенсионного тарифа не заложена и в проект госбюджета на 2019 год. Пенсионный фонд не сделал этого даже после встречи с президентом Петром Порошенко, где была отмечена необходимость сохранения уникальной сети "Укрпочты". Так что больше обращений не будет", - заявил Смелянский.

Он добавил, что на данный момент подготовлен антикризисный план, который планируется ввести с 1 ноября, в том случае, если тариф не будет принято.

"Укрпочта" вынуждена будет оптимизировать сеть в селах, выстроенную под доставку пенсий. С 1 января 2019 года не будет доставлять пенсии, закроем 5-7 тысяч стационарных отделений, уволим часть административного и производственного персонала", - заявил он.

По словам Смелянского, более 4,5 млн человек с января 2019 года не смогут получить свою пенсию, поскольку Пенсионный фонд отказывается оплатить хотя бы себестоимость ее доставки.

Добавим, ранее президент Украины Петр Порошенко заявлял, что "Укрпочта" должна работать в обычном режиме, пока не будет найден компромисс в вопросе выплаты пенсий, из-за намерения "Укрпочты" прекратить ее выдачу.