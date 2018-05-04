"Укрпочта" закроет часть отделений в небольших селах, заменив их почтальонами, которые будут передвигаться на автомобилях. Об этом сообщил в своем Facebook директор PR-службы компании Михаил Василенко. Указано, что содержание отделений в селах с населением менее 2 тыс. человек экономически невыгодно, так как средняя нагрузка на отделения составляет около 2 писем в день. Поэтому в компании приняли решение о замене отделений на почтальонов, которые будут доставлять и забирать посылки на машинах. Указано, что первая пилотная программа стартует летом в Черниговской области.

